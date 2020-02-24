Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил Михаил Радуцкий
14:09 24.02.2020 |
Временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения, созданную указом президента Владимира Зеленского, возглавил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.
Согласно указу президента, принятому 21 февраля, в состав рабгруппы также вошли главврач Национального института рака Андрей Безносенко, руководитель КНП "Перинатальный центр Киева" Виктория Била, завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская, врач-педиатр клиники "Борис" Анна Горбань, руководитель КНП "Детская поликлиника №6" Одесского горсовета Сергей Горищак, а также директор центра детской кардиологии и кардиохирургии Илья Емец.
Кроме того, в состав рабочей группы вошли главврач онкоцентра TomoClinic (ООО "Украинский центр томотерапии") Степан Крулько, руководитель КНП Харьковского облсовета "Областной специализированный дом ребенка "Гиппократ" Роман Марабян, гендиректор КНП "Клиническая больница скорой медпомощи Львова" Олег Самчук, старший врач "Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева" Наталья Стахова, гендиректор госучреждения "Институт сердца Минздрава" Борис Тодуров и директор "Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко.
Согласно указу президента, рабочая группа должна до 1 марта проанализировать ход реформирования системы здравоохранения, в том числе по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медицинской помощи, а также по готовности учреждений здравоохранения к реализации госгарантий медобслуживания населения по ПМГ для других видов медицинской помощи.
По результатам такого анализа рабгруппа должна будет внести предложения, в том числе по дальнейшему реформированию сферы здравоохранения, в частности по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медработников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Коронавирус и сланцевый газ: Кто и для чего качает регионы перед выборами
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Уровень доверия украинцев к президенту за полгода существенно снизился – опрос
|Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил Михаил Радуцкий
|Стало известно, кто у Зеленского курирует строительную отрасль
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
Это интересно
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»