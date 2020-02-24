Стало известно, кто у Зеленского курирует строительную отрасль

Сергей Трофимов

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов отвечает за территориальное развитие, строительную отрасль и все то, что касается Министерства развития общин и территорий.

Об этом в интервью ЭП рассказал нардеп, член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Иван Юнаков.

"У Владимира Зеленского в ОП практически каждый человек индивидуален. На мой взгляд, нет такого, чтобы все собрались и равнялись на кого-то одного, "умного" или "опытного". Трофимов в своей области, Богдан (интервью состоялось до назначения Ермака - ред.) в своей - все самодостаточны и независимы от других. В любом случае все подчиняются Зеленскому и его политике. Это абсолютно точно", - сказал Юнаков.

По его словам, в строительной отрасли огромное количество игроков.

"Сказать, что один игрок "ведет" отрасль, некорректно. Есть разные группы влияния и каждая группа влияния пытается поставить своего специалиста, доверенное лицо, так сказать.

Основная группа влияния - это Трофимов. Все игроки работают с ним. Они заинтересованы в том, чтобы сфера была "белая". Все уже сделали себе реноме и хотят работать по прогнозируемым правилам. Судя по информации, которой я располагаю, практически все пытаются наладить четкие правила игры", - добавил Юнаков.