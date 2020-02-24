Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стало известно, кто у Зеленского курирует строительную отрасль
13:43 24.02.2020 |
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов отвечает за территориальное развитие, строительную отрасль и все то, что касается Министерства развития общин и территорий.
Об этом в интервью ЭП рассказал нардеп, член Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Иван Юнаков.
"У Владимира Зеленского в ОП практически каждый человек индивидуален. На мой взгляд, нет такого, чтобы все собрались и равнялись на кого-то одного, "умного" или "опытного". Трофимов в своей области, Богдан (интервью состоялось до назначения Ермака - ред.) в своей - все самодостаточны и независимы от других. В любом случае все подчиняются Зеленскому и его политике. Это абсолютно точно", - сказал Юнаков.
По его словам, в строительной отрасли огромное количество игроков.
"Сказать, что один игрок "ведет" отрасль, некорректно. Есть разные группы влияния и каждая группа влияния пытается поставить своего специалиста, доверенное лицо, так сказать.
Основная группа влияния - это Трофимов. Все игроки работают с ним. Они заинтересованы в том, чтобы сфера была "белая". Все уже сделали себе реноме и хотят работать по прогнозируемым правилам. Судя по информации, которой я располагаю, практически все пытаются наладить четкие правила игры", - добавил Юнаков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Коронавирус и сланцевый газ: Кто и для чего качает регионы перед выборами
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Уровень доверия украинцев к президенту за полгода существенно снизился – опрос
|Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил Михаил Радуцкий
|Стало известно, кто у Зеленского курирует строительную отрасль
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
Это интересно
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»