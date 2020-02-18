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Я не удивлюсь, если после деоккупации и местных выборов часть глав органов местного самоуправления в ОРДЛО сохранят свои посты - Пристайко
08:51 18.02.2020 |
Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает, что после деокупации Донбасса посты руководителей органов местного самоуправления по результатам выборов займут люди, осуществлявшие эти функции в "органах власти" группировок "Л/ДНР".
"Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена модель демократическая. Украина, как демократическое государство избрало для себя эту модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах", - заявил Пристайко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Он не исключил, что часть руководителей органов местного самоуправления в ОРДЛО после деокупации и по результатам выборов останутся на постах.
"Мы хотим легализировать людей на локальном уровне и люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в из районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", - добавил глава МИДа.
Пристайко подчеркнул невозможность назначения глав органов местного самоуправления из Киева и указал на необходимость их избрания гражданами Украины.
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