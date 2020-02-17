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Подготовка к встрече в нормандском формате ведётся, но, возможно, она будет не в апреле - Пристайко
08:35 17.02.2020 |
Подготовка к встрече в "нормандском формате" по урегулированию на Донбассе (Украина, Германия, Франция, РФ) ведётся, но, возможно, она не состоится в апреле, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Подготовка ведётся, мы говорим о том, что мы должны сделать соответствующие шаги, чтобы не забыть о том, что наша главная цель - это саммит лидеров условно в апреле, как они договорились в декабре этого года... Я думаю, что лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле. Возможно, это будет ближе ...посмотрим, когда будет результат. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они могут достичь" - сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Он подчеркнул, что встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", как и планировалось, не будет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Так как министерство иностранных дел вам сообщало, мы не планируем сейчас встречи, хотя мы встречаемся паралельно, вчера мы встретились с Маасом (глава МИД Германии - РФ).
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