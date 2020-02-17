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Ермак задекларировал почти 256 тыс. грн дохода за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.
08:30 17.02.2020 |
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год, в котором показал свой доход от предпринимательской деятельности и юридической деятельности его компании, денежные активы и компании, конечным бенефициаром которых он является.
Согласно поданной 14 февраля декларации, в прошлом году он получил 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 42 тыс. 570 грн и 10 тыс. 672 грн зарплаты по основному месту работы в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія" и ООО "Міжнародна правнича компанія", 49 тыс. 317 грн зарплаты по совместительству в ООО "Міжнародна правнича компанія", 1,3 тыс грн гонорара в "Медийной группе европейского партнерства" и 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг (всего 255 тыс. 859 грн).
Глава Офиса президента хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс. У него размещено 26 тыс. 803 грн в "ОТП Банке" и 609 грн в "Кредобанке". Он одолжил в прошлом году 1 млн 380 тыс. 660 грн принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп", которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 млн 334 тыс. 218 грн. В 2006 году он взял кредит в "Альфа-Банке" на 1 млн 262,5 тыс. грн. В мае 2014 года приобрел государственные ценные бумаги (казначейские обязательства Украины) в количестве 3.
С 2005 года Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м, стоимость которой на момент приобретения составляла 3 млн 535 тыс грн. С августа 2015 года он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.
Ермак владеет с 1997 года 50% корпоративных прав ООО "Міжнародна правнича компанія", где является директором, а с марта 2019 года - 60% в адвокатском объединении "Міжнародна правнича компанія".
С 1999 года ему принадлежит 10% в созданном для оптовой торговли ЗАО "Интерпромфинанс Украина" (90% которого принадлежит российскому предпринимателю, банкиру и общественно-политическому деятелю Рахамиму Эмануилову), с 2001 года - 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (деятельность частных охранных служб; вторым учредителем которого было ООО "Сарыч" (Севастополь), основанное двумя жителями Днепра).
С 2012 года Ермак владеет 99% ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (распространение и производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ), с ноября 2014 года 100% корпоративных прав ООО "Эр Пи Ай" (компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ); с 2004 года - 50% ООО "Международная фармацевтическая группа" (второй учредитель - народный депутат от "Слуги народа" Андрей Задорожный); с 2002 года - 0,01% ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" (исследование и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук, производство и оптовая торговля компьютерами и периферийным оборудованием; 99% - у "Виссон Лимитед" (Британские Виргинские острова), с 2018 года - 33,33% в ООО "Ама Вижн" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ).
Глава ОП является конечным бенефициаром указанных компаний, а также основанной в 2005 году международной ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" (основатели - "Міжнародна правнича компанія" Ермака и общество солидарной ответственностью "Кавтарадзе и партнеры"), зарегистрированного в 2000 году ООО "М.Е.П." (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения, один из учредителей - "Интерпромфинанс Украина"), и зарегистрированного в 1998 году ООО "Украинско-грузинская медийная компания" (производство кино- и видеофильмов, ТВ-программ, один из учредителей - "Міжнародна правнича компанія").
Ермак является членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", куда его назначил своим указом в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский.
Ермак - руководитель ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования" и организации "Наша гордость", член общественных организаций "Украинская киноакадемия", "Відчуй", "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии", "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения" и профессионального объединения "Национальная ассоциация адвокатов Украины".
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