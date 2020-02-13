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Первый зампредседателя фракции «Слуга народа» Корниенко: Наша позиция - «особый статус» ОРДЛО в Конституцию не вписывать
11:40 13.02.2020 |
В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.
"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации - ИФ) были без какого-либо "особого статуса", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.
"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", - сказал Корниенко.
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