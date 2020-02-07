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Сийярто хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды".
Как известно, закон "Об общем среднем образовании", принятый в январе 2020 года, предусматривает необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах - от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.
Сийярто выступил против этого.
"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", - пояснил он
Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений относительно принятого Украиной закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной, однако Будапешт этим законом недоволен, из-за чего внес предложения украинской стороне.
"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы бы не делали предложений по улучшению", - пояснил он.
В то же время министр заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о том, как согласовывать расхождения: в частности, министр образования и науки в ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".
"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно", - добавил Петер Сийярто.
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