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Рада перенесла рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли на следующее заседание
15:56 07.02.2020 |
Верховная Рада перенесла рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли во втором чтении на следующее заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, всего с начала рассмотрения поправок к законопроекту, включая утреннее заседание в пятницу, 7 февраля, парламент рассмотрел 216 поправок из 4018.
По результатам сегодняшнего голосования все поправки, на которых настаивали их авторы, были отклонены.
После 13.00 депутаты перешли к выступлениям и предложениям по вопросам из раздела "Разное".
Следующее пленарное заседание запланировано на вторник, 18 февраля.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.
Парламент принял одну поправку о праве сервитута (проезда) по территории собственника земельного участка другим лицам, чей участок находится в этом же массиве сельхозземель.
13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.
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