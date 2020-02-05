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Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли
08:03 05.02.2020 |
Парламент в четверг, 6 февраля, может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, может ли парламент на этой неделе в целом принять закон об открытии рынка земли.
"Он стоит в повестке дня на четверг. Если все нормы, предусмотренные Регламентом, будут пройдены, если будет возможность рассматривать его в сессионном зале Верховной Рады по Регламенту, мы будем это делать", - отметил председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.
4 февраля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что закон о рынке земли будет принят "через пару недель".
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