Рейтинг партий в Украине: «Слуга народа» – 29,7%, ОПЗЖ – 10,3%, «Батькивщина» – 7,7%, «Евросолидарность» – 7,5%

Четыре политические силы преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, все они представлены в парламенте текущего созыва, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Согласно результатам соцопроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% из общество числа опрошенных (31,3% из тех, кто намерен участвовать в выборах), за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 10,3% (11,6%), за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 7,7% (8,6%) и за партию "Европейская солидарность" – 7,5% (8,5%).

В то же время за представленную в нынешнем парламенте партию "Голос" проголосовали бы 3,1% опрошенных (3,5% намеренных голосовать). За Всеукраинское объединение "Свобода" проголосовали бы 3,3% (3,7%), за партию "Сила и честь" – 2,8% (3,1%), за "Оппозиционный блок" и Партию шария – по 1,8% (2%), за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,5%, за Объединение "Самопомич" – 1,3%, за Аграрную партию Украины – 0,6% и за "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 0,5%.

За другую партию намерены проголосовать 1,2% опрошенных, затруднились с ответом 17,8%. 10,9% опрошенных не приняли бы участия в выборах.

В Украине 5-процентный барьер для прохода в парламент.

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.