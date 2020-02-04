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Рейтинг доверия к Зеленскому составил меньше 50% - данные соцопроса
13:29 03.02.2020 |
Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января составил 49,4%, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.
При этом, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить". В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).
В рамках исследования были опрошены 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
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