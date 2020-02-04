Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
16:26 27.01.2020 |
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
Член литовской делегации Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "по содержательным основаниям - за нарушение Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии.
Как требует регламент ПАСЕ, более 30 депутатов встали в поддержку этой инициативы. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.
Латвийский депутат Мария Голубева одновременно выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям - из-за того, что за российских депутатов, избранных в многомандатном округе, отдавали свои голоса также жители оккупированного Крыма.
Это обращение также было подтверждено несколькими десятками парламентариев.
До решения вопроса по сути россияне смогут работать в ассамблее, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий.
Сейчас вопрос о полномочиях россиян будет направлен в комитеты, для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заверил делегат от Украины Алексей Гончаренко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
|Мир, труд, октябрь. Каких скандалов ждать на новой сессии парламента
|Довыборы в Харькове. Расколет ли Портнов «слуг народа» походом по мажоритарке
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink