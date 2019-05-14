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ЕС не планирует санкций за раздачу паспортов на Донбассе – не хотят «давить»
Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.
"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.
Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам. "Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.
Необходимо отметить, что позиция Украины - иная, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.
В частности, об этом заявил литовский министр Линас Линкявичюс. "Это (раздача паспортов) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции", - заявил он. "Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта", - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.
В то же время известно, что для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.
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