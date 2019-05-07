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Собрание судей избрало замглавы Антикоррупционного суда Крука
17:25 07.05.2019 |
Собрание судей избрало заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Евгения Крука.
Об этом свидетельствуют результаты тайного голосования, передают Українськi Новини.
Адвокат Евгений Крук набрал 22 голоса из минимально необходимых 20.
Его конкурент судья Виктор Маслов набрал 12 голосов.
Таким образом, Крук избран на должность заместителя председателя Антикоррупционного суда на 3 года.
Крук родился в 1982 году.
Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
С 2006 года занимается адвокатской деятельностью.
Работал в адвокатском объединении "Ситнюк и партнеры".
Как сообщали Українськi Новини, во вторник бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич была избрана председателем Высшего антикоррупционного суда.
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