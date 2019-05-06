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Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому
12:46 06.05.2019 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.
"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре - и я считаю, это будет правильным - позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.
Министр отметил, что провёл "очень хорошую встречу" с В.Зеленским.
"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты - и я в этом очень оптимистичен - мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - пояснил П.Климкин.
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