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Зеленский: У нас с Россией из «общего» осталось только одно - это государственная граница
14:58 02.05.2019 |
"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал новоизбранный Президент Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Он также отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между Украиной и Россией и "братскими" такие отношения называть нельзя.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент России Владимир Путин, комментируя упрощение выдачи российских паспортов украинцам и жителям оккупированных территорий Донбасса сказал, что украинцы и русские - братские народы и если у них будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы.
До присоединения Россией Крыма украинско-российская граница имела длину 2295,04 км.
Сейчас Украина не контролирует 409 км границы на востоке с Россией.
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