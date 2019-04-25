Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подрывает попытки имплементации минских договоренностей, заявил в среду спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в Twitter.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", - подчеркнул американский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.