Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов
20:42 24.04.2019 |
Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов/
Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передают Українськi Новини.
"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - сказал руководитель проектов трастового фонда НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Также он сообщил, что представители Агентство НАТО по обеспечению NSPA планируют передать реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебной базы Минобороны "Тисовец" специальный автобус, оборудованный для транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.
Он также добавил, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и что будут выделены средства на реализацию ряда проектов.
В свою очередь, Вице-премьер-министр поблагодарила НАТО за устойчивую позицию и подчеркнула, что Украина продолжит следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.
Также она сообщила стороне НАТО о принятии Президентом Петром Порошенко закона, который определяет задачи и обязанности государственных органов власти в Украине на реализацию стратегического курса в ЕС и НАТО.
Кроме того, на встрече стороны обсудили организацию визита в Киев Генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе
|Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз
|Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон
|Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе
|Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз
|Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей
|НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов
|Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон
|Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
|Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП
Это интересно
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber