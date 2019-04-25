Организация Североатлантического договора (НАТО) усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов/

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передают Українськi Новини.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", - сказал руководитель проектов трастового фонда НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также он сообщил, что представители Агентство НАТО по обеспечению NSPA планируют передать реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебной базы Минобороны "Тисовец" специальный автобус, оборудованный для транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

Он также добавил, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и что будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

В свою очередь, Вице-премьер-министр поблагодарила НАТО за устойчивую позицию и подчеркнула, что Украина продолжит следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

Также она сообщила стороне НАТО о принятии Президентом Петром Порошенко закона, который определяет задачи и обязанности государственных органов власти в Украине на реализацию стратегического курса в ЕС и НАТО.

Кроме того, на встрече стороны обсудили организацию визита в Киев Генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса страны.