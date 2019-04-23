ГБР проводит обыск в НАБУ

Государственное бюро расследований проводит обыск в здании Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Прямо сейчас ГБР проводит обыск", - сказал он.

По его словам, обыск проводится в рамках расследования дела о возможном получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.

Других подробностей он не сообщил.

Пресс-служба НАБУ Українським Новинам подтвердила, что проводится обыск и временный доступ к материалам.

Мероприятия проводятся по решению суда от 28 марта.

Как сообщали Українськi Новини, суд предоставил ГБР доступ к документам НАБУ о привлечении внештатного агента Шевченко к расследованиям.

Государственное бюро расследований начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере.