ICU отвергает обвинения Генпрокуратуры в адрес управляющего партнера Стеценко

ICU заявляет об отсутствии нарушений в действиях группы и управляющего партнера Константина Стеценко при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году, которые упоминаются в материалах Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Речь идет о сделках купли-продажи ОВГЗ, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда.

"Правомерность действий ICU и ее менеджмента в этих сделках доказана решением судов всех трех инстанций в деле № 910/8552/14 по иску ПАО "Аграрный фонд" к ПАО "Брокбизнесбанк", ООО "Инвестиционный Капитал Украина", Министерству аграрной политики и продовольствия Украины и Национальному банку Украины. Стороной в данных судебных разбирательствах также выступала Генеральная прокуратура Украины, представитель которой присутствовал на всех судебных заседаниях", - говорится в нем.

Согласно решениям судов, ICU выполнила свои обязательства надлежащим образом.

Сделки признаны судами законными и отвечающими действующему законодательству.

Данные судебные решения находятся в открытом доступе: постановление Хозяйственного суда Киева от 7.08.2014, постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22.10.2014, постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 25.12.2014.

Группа ICU своевременно и в полном объёме предоставила правоохранительным органам затребованную информацию по этому делу.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.

Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Генпрокуратура вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

При этом Валерия Гонтарева заявила, что не собирается идти на допрос в ГПУ и пригласила следователей в Лондон.