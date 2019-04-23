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ICU отвергает обвинения Генпрокуратуры в адрес управляющего партнера Стеценко
09:33 23.04.2019 |
ICU заявляет об отсутствии нарушений в действиях группы и управляющего партнера Константина Стеценко при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году, которые упоминаются в материалах Генеральной прокуратуры.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
Речь идет о сделках купли-продажи ОВГЗ, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда.
"Правомерность действий ICU и ее менеджмента в этих сделках доказана решением судов всех трех инстанций в деле № 910/8552/14 по иску ПАО "Аграрный фонд" к ПАО "Брокбизнесбанк", ООО "Инвестиционный Капитал Украина", Министерству аграрной политики и продовольствия Украины и Национальному банку Украины. Стороной в данных судебных разбирательствах также выступала Генеральная прокуратура Украины, представитель которой присутствовал на всех судебных заседаниях", - говорится в нем.
Согласно решениям судов, ICU выполнила свои обязательства надлежащим образом.
Сделки признаны судами законными и отвечающими действующему законодательству.
Данные судебные решения находятся в открытом доступе: постановление Хозяйственного суда Киева от 7.08.2014, постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22.10.2014, постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 25.12.2014.
Группа ICU своевременно и в полном объёме предоставила правоохранительным органам затребованную информацию по этому делу.
Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко.
Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.
Генпрокуратура вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.
При этом Валерия Гонтарева заявила, что не собирается идти на допрос в ГПУ и пригласила следователей в Лондон.
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