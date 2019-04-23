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АНАЛИТИКА

Поражение Суркова. Кто стал реально управлять оккупированным Донбассом

10:08 22.04.2019 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Лишь только сменился в Кремле официальный донбасский куратор, уже на следующий день Пушилин назначил "вице-премьером ДНР" Владимира Пашкова - гендиректора ФСБ-компании "Внешторгсервис".

Минувшая неделя должна была стать началом хоть и декоративного, но все же априори снижающего военную эскалацию на донбасском фронте нового "пасхального перемирия". Однако 18 апреля, когда планировалось торжественно объявить очередное прекращение огня, предварительные договоренности о "режиме тишины" в последний момент оказались сорваны в Минске российской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы. Формальным минским демаршем отличился опытный российский дипломат - специалист по Ближнему Востоку Кульмухамедов, хотя в реальности в срыве Россией "пасхального перемирия" есть как минимум две причины.

Во-первых, это то, что лежит на поверхности - выборы президента Украины, завершающиеся сегодняшним голосованием украинцев во втором туре. Впрочем, уже после оглашения победителя украинской президентской гонки данный повод лишний раз ограничивать контакты с официальным Киевом у Москвы отпадает сам по себе. Зато во-вторых, российские ОРДЛО-"непонятки" связаны с определенным переформатированием системы управления оккупированным Донбассом непосредственно в Кремле. Речь идет о том, что 17 апреля Путин своим указом уволил начальника управления в администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству Говоруна. И именно это "приграничное" кремлевское управление курировало все политические и гуманитарные вопросы в захваченных Россией районах Донетчины и Луганщины, сохраняя в этом лидерство в конкурентной борьбе с ФСБ, у которой ключевое влияние есть только в ОРЛО - через пока еще живого тамошнего главаря российской оккупационной администрации гебиста Пасечника.

А вот Говорун является одним из ближайших соратников нынешнего гранд-куратора ОРДЛО Суркова на протяжении последнего двадцатилетия, так что кулуарное ослабление путинского помощника такой кадровой ротацией более чем очевидно. К тому же говоруновское кресло тут же занял дружественный Лубянке аппаратчик Филатов, давно наладивший контакты с генералами ФСБ на почве "выполнения общих задач" в отжатой у Грузии Южной Осетии. Кстати, де-юре южноосетинская, а де-факто лубянская корпорация "Внешторгсервис" сейчас контролирует практически всю оставшуюся экономику в Донецке, Луганске и окрестностях.

Кто такой новый "вице-премьер ДНР" Пашков

Лишь только сменился в Кремле официальный донбасский куратор, уже на следующий день, 18 апреля, главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин назначил "вице-премьером ДНР" гражданина России Пашкова. Гендиректора той самой ФСБ-компании "Внешторгсервис", под "внешним управлением" которой уже два года находятся все отжатые у Ахметова, Нусенкиса и других донецких олигархов заводы, шахты и другие ликвиды. Собственно, еще в октябре 2018 г. в неожиданно возродившееся кресло "премьера ДНР" уселся Ананченко, являвшийся официальным советником Пашкова. Теперь же, спустя всего полгода, создан "правительственный" тандем из бывших начальника и подчиненного, формально поменявшихся местами.

Как известно, ЗАО "Внешторгсервис" зарегистрировано в никем, по сути, не признанной, кроме Москвы, "республике" Южная Осетия, там же работает и "Международный расчетный банк", через который, в частности, осуществляется наполнение бюджетов "ДНР" и "ЛНР" непосредственно Россией во избежание ее правительством дополнительных санкций со стороны Запада. Этот южноосетинский банк является учредителем "Фонда поддержки международных проектов", президентом которого также записан Пашков. На самом деле он ориентируется на группу старых "чекистов" в окружении Путина. А именно: на президента государственной компании "Роснефть" Сечина, гендиректора государственной корпорации "Ростех", генерал-полковника ФСБ Чемезова (иркутский земляк Пашкова) и на соседа последнего по закрытому дачному поселению в подмосковном Акулинино, также генерал-полковника ФСБ Беседу, курирующего на Лубянке, между прочим, те же ОРДЛО. В принципе, эту тройку товарищей как раз и можно считать реальными акционерами "Внешторгсервиса".

Но вернемся к Пашкову. До того как стать "южноосетинским бизнесменом", он числился владельцем 40% акций московской IT-компании Expertek, постоянно выигрывавшей конкурсы на контракты с филиалами госкорпорации "Роснефть" по всей России. Перед тем Пашков был первым вице-губернатором Иркутской области, где работал под патронатом вышеупомянутого генерал-полковника и бывшего гендиректора "Рособоронэкспорта" (теперь в структуре корпорации "Ростех") Чемезова, в 1980-х служившего с Путиным в структурах КГБ СССР в ГДР. До 1993 г. Пашков также служил, но в рядах сначала советского, а потом российского Военно-морского флота на атомных подводных лодках, уволился в запас в звании капитана III ранга.

Угроза российской паспортизации ОРДЛО

Всю уходящую неделю российские СМИ активно судачили об одной вещи, крайне важной для жизни оккупированной части украинского Донбасса, - грядущем старте повальной выдачи жителям ОРДЛО паспортов РФ. Якобы указы Путина, радикально упрощающие такую процедуру для обладателей фейковых "паспортов ДНР и ЛНР", выйдут в свет сразу после украинских выборов. И тем самым для зашедшего в главный кабинет на Банковой, кем бы он ни был, изначально создается кризисная ситуация реальной российской аннексии тысяч украинских граждан де-юре, хотя де-факто их захват состоялся еще пять лет назад.

Впрочем, массовое тиражирование данной информации российской пропагандой является обычным целенаправленным и управляемым "сливом" для прощупывания возможной украинской реакции. Тем более что путинский рупор Песков несколько урезал паспортный марш, сказав следующее: "Пока мы не готовы ничего комментировать, пока нет комментариев по этому поводу. Подобные публикации вызваны повышенным интересом к этой теме в российских СМИ". Между тем российские СМИ уже четко расписали и о том, что первыми российские паспорта получат состоящие на службе у оккупантов коллаборанты, и что "гражданским" корочки с двуглавым орлом будут выдавать в приграничном российском райцентре Матвеев Курган Ростовской области, где уже якобы строится городок для сотрудников миграционной службы России.

Как бы то ни было, но угроза российской паспортизации оккупированного Донбасса реальна, как никогда прежде. Правда, реализация такого сценария давно предлагалась Путину "ястребами"-силовиками, которые плевать хотели на всяческие западные санкции. Тогда как путинские "голуби" пытались впихнуть ОРДЛО в качестве опухоли в федерализированное тело Украины, ведя параллельно отвлекающие пустопорожние беседы с американцами и европейцами насчет всяческих миротворцев и "политического решения украинского кризиса". Таким образом, если начнется акция по массовой раздаче паспортов РФ на Донбассе, это, среди прочего, будет означать главное - полнейший отказ Кремля от любых "голубиных" концепций на нашем направлении.
 

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