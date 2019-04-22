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Трамп позвонил Зеленскому
07:23 22.04.2019 |
Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 22 апреля, позвонил Владимиру Зеленскому, с большим отрывом лидирующему на президентских выборах в Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер написал в своем микроблоге в Twitter.
"Президент Трамп позвонил и поздравил Владимира Зеленского с победой, а украинский народ - с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию агрессии", - написал Волкер. Спецпредставитель от имени американских властей поблагодарил Петра Порошенко за "мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время" и за "принятие воли украинского народа".
Целый ряд ведущих мировых политиков поздравили Зеленского с победой. Президент Франции Эманнюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда, также как и Дональд Трамп, позвонили Зеленскому задолго до окончания подсчета голосов. Председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравили Зеленского в своем Twitter.
Премьер Канады обратился к Зеленскому
"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в наших странах", - написал в своем Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
После обработки 70 процентов голосов Зеленский побеждает Петра Порошенко с отрывом почти в 50 процентов: у него 73 процента, у соперника - 24,66.
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