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Луценко допускает участие в выборах Рады в октябре
23:15 17.04.2019 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает свое участие в выборах Верховной Рады в октябре.
Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко, передают Українськi Новини.
"Я не исключаю своего участия в парламентских выборах", - сказал он.
Луценко не сообщил, в составе какой политической силы он может пойти на выборы.
Он подчеркнул, что о выборах пока не думает, поскольку работает на должности генерального прокурора.
Как сообщали Українськi Новини, Луценко не намерен подавать в отставку в случае победы Владимира Зеленского на выборах Президента.
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