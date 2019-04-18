Луценко допускает участие в выборах Рады в октябре

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает свое участие в выборах Верховной Рады в октябре.

Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко, передают Українськi Новини.

"Я не исключаю своего участия в парламентских выборах", - сказал он.

Луценко не сообщил, в составе какой политической силы он может пойти на выборы.

Он подчеркнул, что о выборах пока не думает, поскольку работает на должности генерального прокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко не намерен подавать в отставку в случае победы Владимира Зеленского на выборах Президента.