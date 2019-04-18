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Луценко не намерен подавать в отставку в случае победы Зеленского на выборах Президента
23:10 17.04.2019 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко не намерен подавать в отставку в случае победы Владимира Зеленского на выборах Президента.
Об этом он сказал в интервью Наталье Влащенко, передают Українські Новини.
"Кто будет или не будет генпрокурором? Смотрите - генпрокурор назначается парламентом по представлению Президента. Я не сильно держусь за кресло, но и не собираюсь бросаться заявлениями, потому что я уверен, что я эффективный генпрокурор. Если парламент примет решение - ок. Будет новый генпрокурор", - сказал он.
Луценко не ответил прямо на вопрос, готов ли он преследовать Петра Порошенко в случае его поражения на выборах Президента, но сообщил, что ни разу не общался с ним, когда происходили задержания представителей действующей власти.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Луценко уже подавал в отставку с поста генерального прокурора, но Порошенко не принял ее.
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