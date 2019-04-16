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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

72,2% опрошенных КМИС готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% - за Порошенко во втором туре выборов Президента

13:22 16.04.2019 |

Политика

 

72,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 25,4% - за действующего Президента Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного КМИС на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

В частности 72,2% опрошенных, которые собираются голосовать и определились с выбором, готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% - за Порошенко, а 2,4% - испортили бы бюллетень.

Кроме того, 54% респондентов ответили, что точно будут голосовать, 18,8% - скорее будут, 15,5% - не будут, 11,7% - отказались отвечать.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля среди 2 004 совершеннолетних респондентов во 129 населенных пунктах со всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,3%.

Как сообщали Українські Новини, второй тур выборов Президента состоится 21 апреля.
По материалам: Українські Новини
 

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