Украинский дипломат: ЕС не снимал санкции с украинцев из окружения Януковича

Распространенная в СМИ информация о снятии санкций ЕС с девяти украинцев из ближайшего окружения Виктора Януковича не соответствует действительности, заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. "Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет", - написал дипломат в своем микроблоге Twitter в субботу, 13 апреля, используя хештег #StopFake.

По словам Точицкого, "никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать". В материале, изначально опубликованном немецким изданием Welt am Sonntag, речь идет "о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", пишет Точицкий.

Напротив, по утверждению украинского дипломата, в результате сотрудничества между украинским государством и лидерами ЕС "в течение этих лет существенно расширены экономические, "крымские" и персональные санкции, введенные за псевдовыборы на окуппированных территориях, строительствово Керченского моста, нелегальную транспортировку турбин Siemens, захват украинских моряков".

Ранее в тот же день сообщалось, что Евросоюз снял введенные в 2014 году санкции за украинский конфликт с нескольких человек, в частности, из европейского черного списка исключены девять украинцев из окружения экс-президента Виктора Януковича.

В настоящее время штрафные меры в связи с нарушением территориальной целостности Украины и конфликтом на ее территории действуют в отношении 170 лиц и 44 организаций, уточняется в публикации Welt am Sonntag.