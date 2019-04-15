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Украинский дипломат: ЕС не снимал санкции с украинцев из окружения Януковича
07:52 15.04.2019 |
Распространенная в СМИ информация о снятии санкций ЕС с девяти украинцев из ближайшего окружения Виктора Януковича не соответствует действительности, заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. "Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет", - написал дипломат в своем микроблоге Twitter в субботу, 13 апреля, используя хештег #StopFake.
По словам Точицкого, "никаких решений в эти дни о снятии санкций с бывших украинских должностных лиц ЕС не принимал и не готовится принимать". В материале, изначально опубликованном немецким изданием Welt am Sonntag, речь идет "о санкциях, снятых в течение предыдущих лет", пишет Точицкий.
Напротив, по утверждению украинского дипломата, в результате сотрудничества между украинским государством и лидерами ЕС "в течение этих лет существенно расширены экономические, "крымские" и персональные санкции, введенные за псевдовыборы на окуппированных территориях, строительствово Керченского моста, нелегальную транспортировку турбин Siemens, захват украинских моряков".
Ранее в тот же день сообщалось, что Евросоюз снял введенные в 2014 году санкции за украинский конфликт с нескольких человек, в частности, из европейского черного списка исключены девять украинцев из окружения экс-президента Виктора Януковича.
В настоящее время штрафные меры в связи с нарушением территориальной целостности Украины и конфликтом на ее территории действуют в отношении 170 лиц и 44 организаций, уточняется в публикации Welt am Sonntag.
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