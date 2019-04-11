Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко говорит, что в 2024 году будет баллотироваться в Европарламент
15:59 11.04.2019 |
Действующий президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в Европарламент на следующих выборах в 2024 году.
Об этом он заявил в комментарии изданию "Левый берег" в кулуарах Киевского форума по безопасности в четверг, сообщает "Европейская правда".
"В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, что он будет делать после победы Владимира Зеленского.
Отметим, в рамках предвыборной кампании Петр Порошенко обещает подачу заявки на вступление Украины в Европейский Союз не позднее 2023 года. По состоянию на сейчас в ЕС не подтверждают своей готовности к рассмотрению такой инициативы со стороны Украины.
В депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза.
Согласно результатам первого опроса группы "Рейтинг", перед вторым туром выборов за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко говорит, что в 2024 году будет баллотироваться в Европарламент
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента - опрос «Рейтинга»
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
Это интересно
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG