Порошенко говорит, что в 2024 году будет баллотироваться в Европарламент

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в Европарламент на следующих выборах в 2024 году.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Левый берег" в кулуарах Киевского форума по безопасности в четверг, сообщает "Европейская правда".

"В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, что он будет делать после победы Владимира Зеленского.





Отметим, в рамках предвыборной кампании Петр Порошенко обещает подачу заявки на вступление Украины в Европейский Союз не позднее 2023 года. По состоянию на сейчас в ЕС не подтверждают своей готовности к рассмотрению такой инициативы со стороны Украины.

В депутаты Европарламента могут баллотироваться только граждане стран Евросоюза.

Согласно результатам первого опроса группы "Рейтинг", перед вторым туром выборов за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.