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Порошенко будет ждать Зеленского на НСК «Олимпийский» для дебатов 14 апреля в 14:14
15:24 10.04.2019 |
Президент Петр Порошенко будет ждать кандидата в Президенты, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" для проведения дебатов 14 апреля в 14:14.
Об этом сообщил на брифинге внештатный советник Порошенко, спикер его предвыборного штаба Олег Медведев, передают Українськi Новини.
"Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14.04 в 14:14", - сказал он.
Порошенко также готов встретиться с Зеленским в любой другой день на стадионе, в том числе 19 апреля, если они пройдут до предусмотренных законом в 20:00 19 апреля дебатов в студии Общественного телевидения.
Как сообщали Українськi Новини, после призыва Зеленского к Порошенко провести дебаты на НСК, действующий Президент предложил встретиться на стадионе 14 апреля и, как предусмотрено законом, - в студии Общественного телевидения 19 апреля.
Зеленский выступает за проведение дебатов на "Олимпийском" 19 апреля.
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