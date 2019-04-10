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LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк
15:15 10.04.2019 |
Сервисом LiqPay ПриватБанка попытались воспользоваться для рекламы команды Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Как пояснила глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук, некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис liqpay, попали на сайт одного из кандидатов в президенты.
"Единственным официальным ресурсом и веб-сайтом сервиса мгновенных платежей LiqPay является liqpay.UA", - сообщили в ПриватБанке, который является разработчиком и владельцем сервиса оплаты в сети.
По словам Музычук, перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.
"Любые другие сайты и доменные имена, которые имеют в своем названии схожие с официальным сервисом LiqPay символы, не используются банком и не имеют отношения к работе сервиса. Только liqpay.UA является официальной ТМ", - сказано в заявлении ПриватБанка.
"Поясню простым языком, если вы зашли в интернет-магазин, оплачиваете через ликпей, а вас выкидывает на рекламу "зеленого" кандидата, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку. Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay", - написала Музычук на своей странице в Facebook.
В ПриватБанке советуют владельцам интернет-магазинов обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка.
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