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ГБР открыло дело против НАБУ по факту организации нелегального игорного бизнеса и провокации взятки руководству полиции в Запорожье
12:38 09.04.2019 |
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по факту организации нелегального игорного бизнеса и провокации взятки руководству полиции в Запорожье.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Указано, что следственным отделом Центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начато 1 октября 2018 года, по факту организации сотрудниками второго подразделения НАБУ незаконной хозяйственной деятельности - игорного бизнеса, а также по факту предоставления неправомерной выгоды должностным лицам Главного управления Национальной полиции в Запорожской области с целью их дальнейшего разоблачения.
Дело открыто по ч. 2 ст. 370 (провокация взятки), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса.
ГБР установило, что сотрудник НАБУ, используя документы на чужое имя, в августе 2017 года прибыл в Запорожье с целью организации деятельности зала игровых компьютеров.
С целью организации работы игорного заведения агент НАБУ подыскал помещение на ул. Сталеваров, 17, принадлежащее ООО "Терминал", и арендовал его.
В дальнейшем в указанном помещении была организована работа зала игровых компьютеров в количестве 20 штук.
Следователи ГБР устанавливают процесс получения агентом НАБУ документов на имя физического лица-предпринимателя, под именем которого был открыт зал игровых автоматов.
Ранее местные СМИ в Запорожье писали, что агент НАБУ с оперативным именем Руслан Шпак принимал участие в спецоперации по разоблачению организованной преступной группы, в состав которой входили руководители правоохранительных органов.
Для спецоперации сотрудники НАБУ под прикрытием открывали игорный зал.
По оперативному замыслу, детектив НАБУ в конце 2017 под видом столичного бизнесмена и благотворителя с планами открытия игорного зала в Запорожье вышел на доверенное лицо начальника полиции Запорожской области Олега Золотоноши, который был уволен в мае 2018 года.
По договоренности, агент Шпак ежемесячно передавал доверенному лицу Золотоноше по 2 000 гривен за каждый игровой компьютер в игорном зале.
Позже стало известно, что Шпак, являясь штатным сотрудником НАБУ, брал кредиты, используя документы оперативного прикрытия.
Как сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать возможное присвоение сотрудником Национального антикоррупционного бюро 1 млн гривен и покупку за них автомобиля Range Rover.
Также ГБР открыло дело против руководства НАБУ по факту закупки 12 автомобилей Skoda по завышенным ценам.
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