Пророссийский доклад в ПАСЕ существенно изменили - Арьев

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, которым пророссийское лобби пытается изменить регламент для снятия санкций и возвращения делегации России в Ассамблею.

Об этом рассказал журналистам глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

«Сейчас в политическом комитете, насколько я знаю, существенно изменили редакцию доклада. И Россия не получит желаемое», - отметил Арьев.

По его словам, РФ требует изменить процедуры мониторинга и введения санкций, в частности, привлечь к этому процессу не только парламентскую ветвь, но и министерскую на уровне Комитета министров СЕ.

«Но сейчас эти намерении терпят поражение. И, фактически, Россия не получит то, что хотела. Мы будем продолжать бороться. Голосование - послезавтра», - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Он объяснил, что данный доклад никоим образом не возвращает РФ напрямую в Ассамблею, но только теоретически может способствовать этому.

«Никакой измены пока нет», - заверил Арьев.

Как сообщал Укринформ, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

Как известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.

В конце мая Комитет министров Совета Европы рассмотрит вопрос о возможном лишении России репрезентативных прав в организации из-за неуплаты в течение двух лет членских взносов. На сегодняшний день долг РФ перед Советом Европы составляет 32 млн евро.