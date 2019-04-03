НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море

В Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Румынии.

Учения будут проходить в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря и станут самыми крупными в регионе.

В них примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции.

"Около 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые процедуры против подводных, наземных и воздушных угроз, адаптированных к видам угроз, возникающих в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений направлен на планирование и проведение операции по реагированию на кризис, согласно мандата резолюции Совета Безопасности ООН, в контексте среды безопасности, характеризующейся симметричными и асимметричными угрозами.

Как известно, в Черном море находятся одновременно шесть кораблей 2-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).