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НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море
22:24 03.04.2019 |
В Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Румынии.
Учения будут проходить в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря и станут самыми крупными в регионе.
В них примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции.
"Около 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые процедуры против подводных, наземных и воздушных угроз, адаптированных к видам угроз, возникающих в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Сценарий учений направлен на планирование и проведение операции по реагированию на кризис, согласно мандата резолюции Совета Безопасности ООН, в контексте среды безопасности, характеризующейся симметричными и асимметричными угрозами.
Как известно, в Черном море находятся одновременно шесть кораблей 2-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).
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