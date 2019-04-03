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Порошенко давно внес проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского - И.Геращенко
14:19 03.04.2019 |
Президент Украины Петр Порошенко давно внес в Верховную Раду законопроект об отмене е-декларирования для активистов, но за него не проголосовали те, кто сегодня поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Штаб Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов. Напомню Зе команде (так как Зе кандидат на концертах) - изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент. Президент Порошенко еще год назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Юлия Тимошенко. Команда президента Порошенко в парламенте голосовала "за" оба законопроекта", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Однако, по ее словам, члены партии "УКРОП", которые сегодня поддерживают В.Зеленского, не голосовали за этот законопроект.
И.Геращенко подчеркнула, что аналогичная ситуация была и при голосовании в первом чтении за законопроект о выборах в парламент.
"Начните с себя и призовите своих фанов голосовать "за", а не зе", - отметила И.Геращенко.
Как сообщалось, команда В.Зеленского обратилась к президенту с рядом требований, среди которых отмена е-декларирования для общественных активистов.
Как сообщалось, 3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины отклонила в первом чтении президентский законопроект №6674 и депутатский законопроект №6271, которые предлагали отменить для общественных активистов е-декларирование.
Также народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии ряд законопроектов относительно отмены обязательства подавать электронные декларации представителями антикоррупционных общественных организаций, аналогичные тем, которые перед этим отклонили. В частности, народные депутаты не дали достаточное количество голосов (226 голосов) для включения в повестку дня законопроектов №№ 8120 и 8120-1, авторы которых предлагали отложить на год и до июля текущего года соответственно подачу е-декларации для данной категории граждан.
Не набрал также необходимого количества голосов для включения в повестку законопроект № 8209-1, которым предлагается отменить обязательства подавать е-декларации для антикоррупционеров.
Таким образом Верховная Рада завершила рассмотрение вопроса подачи е-деклараций представителями общественных организаций, не приняв никакого решения.
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