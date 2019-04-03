Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ
12:44 03.04.2019 |
"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.
А.Аваков отметил, что соответствующее решение принято на основании анализа перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в РФ. "Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, получил соответствующее добро ФСБ Российской Федерации на такой прямой перелет", - добавил министр.
Речь, в частности, идет о том, что ранее принятые запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые осуществлялись воздушными судами, не зарегистрированными в РФ.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая – "Аэрофлот".
Аналогичные санкции введены в отношении госавиакомпаний РФ "224 летный отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром-Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Трансаэро", "Уральские авиалинии", "Якутия", "Ямал" и др. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих российских авиакомпаний.
В свою очередь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 25 октября 2015 года ввело полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины.
В ноябре того же года Госавиаслужба Украины уведомила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах
|НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море
|Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
Это интересно
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе