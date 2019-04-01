У Трампа прокомментировали заявление о дополнительных шагах НАТО из-за действий РФ в Украине

3-4 апреля главы МИД НАТО проведут в Вашингтоне встречу, посвященную 70-летию образования Альянса, на которой обсудят усиление обороны в Черном море.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Хатчисон попросили уточнить дополнительные шаги НАТО из-за действий России в Украине, которые анонсировал перед встречей государственный секретарь США Майк Помпео.

"Частью наших усилий будет рассмотрение того, как мы можем обеспечить оборону в районе Черного моря. И это вызвано российской агрессией против Украины", - сказала Хатчинсона.

"Они (россияне. - Ред.) продолжают попытки дестабилизировать Украину и милитаризировать Крым, который является частью Украины, недавно захватили корабли и моряков, посадили их в тюрьму в Москве. Это за гранью приемлемого. Мы будем искать пути, чтобы делать больше в регионе Черного моря. Будет больше надзора, будет больше кораблей в Черном море от НАТО, а также уже есть санкции против людей, ответственных за захват украинских моряков, и мы призываем освободить их", - добавила она.