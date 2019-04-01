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Явка избирателей на выборы Президента 31 марта составила 63,52%, - ЦИК
11:02 01.04.2019 |
Явка избирателей на выборы Президента 31 марта составила 63,52%.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.
Согласно им, по состоянию на 20:00 активность избирателей составила 63,52%.
Наиболее высокой была явка во Львовской (68,88%), Волынской (68,35%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Самые низкие показатели по активности избирателей - в Закарпатской (46,99%), Черновицкой (56,07%) и Луганской (56,78%) областях.
Как сообщали Українськi Новини, ЦИК констатирует, что в ходе выборов Президента отсутствовали нарушения, которые могли бы поставить под угрозу результаты голосования.
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