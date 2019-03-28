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Би-би-си извинилась перед Порошенко за новость о его встрече с Трампом
13:55 28.03.2019 |
Британская вещательная корпорация (Би-би-си) извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко и согласилась выплатить ему компенсацию из-за публикации, в которой шла речь о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает пресс-служба корпорации, извинения связаны со статьей, в которой говорилось, что за продление встречи Порошенко и Трампа в июне 2017 года якобы было заплачено 400 тысяч долларов. Согласно публикации, деньги могли быть перечислены бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну.
Сообщения о передаче денег за продление встречи оказались ложными.
Дело слушалось в Высоком суде Лондона, на процессе присутствовали представители Би-би-си.
"Поскольку Высокий суд установил, что это утверждение (о плате за продление встречи) было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что утверждение было неверным", - заявил юрист Би-би-си в суде.
"Мы приносим извинения господину Порошенко за какой-либо причиненный ущерб и готовы возместить ему убытки, судебные издержки; мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании", - продолжил он.
Статья о встрече Порошенко и Трампа была опубликована в мае прошлого года. Сейчас она удалена со всех ресурсов Би-би-си.
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