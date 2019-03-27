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Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17
13:55 27.03.2019 |
Нидерланды, Австралия и Россия в этом месяце провели первую встречу относительно ответственности за сбивание малайзийского "Боинга" рейса MH17 в 2014 году в Украине.
Об этом сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, сообщает NOS.
"Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно", - заявил нидерландский министр Стеф Блок.
Оба дипломатов сказали, что не могут сообщить о содержании процесса, поскольку он конфиденциален, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.
О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.
В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбивании "Боинга" в небе над Донбассом.
В феврале стало известно, что Нидерланды и Австралия установили дипломатические контакты для общения с Россией по вопросу ответственности за катастрофу.
В МИД РФ заявили, что на переговорах Россия не планирует обсуждать признание ответственности за катастрофу MH17.
24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
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