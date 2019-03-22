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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией - декларация саммита ЕС

 

В заключительной декларации саммита Европейского Союза главы государств и правительств стран-членов ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и г.Севастополь Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Соответствующий документ обнародован в пятницу в Брюсселе по окончании саммита Европейского Союза.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - сказано в документе.

При этом лидеры стран-членов Евросоюза подчеркнули, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии Крыма.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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