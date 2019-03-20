Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных санкциях к юридическим и физлицам, причастным к агрессии РФ

Украина ввела санкции против 848 физических и 294 юридических лиц за строительство Керченского моста, захват украинских военных моряков в Керченском проливе и нарушение порядка посещения аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в дополнениях к указу Президента №82 от 19 марта, передают Українськi Новини.

Данным указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Применяются санкции в отношении 848 физ- и 294 юрлиц.

Согласно сообщению пресс-службы СНБО, санкции введены против тех, кто был вовлечен в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастен к нападению и захвату украинских военных катеров и незаконному содержанию украинских моряков; организовывал и способствовал проведению "выборов" на оккупированных территориях Донбасса и Крыма; нарушал украинское законодательство о въезде/выезде в Крым; распространяет издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине.

"Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы РФ. СНБО Украины также ввел ограничительные меры против отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора", - сказано в сообщении СНБО.

При этом по представлению Службы безопасности Украины отменены санкции против 8 юридических лиц, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность.

Как сообщали Українськi Новини, СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".