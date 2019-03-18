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Меньше половины россиян считают аннексию Крыма «полезной» – опрос
09:18 18.03.2019 |
Число россиян, считающих аннексию Крыма, которую российские власти называют "восстановлением исторической справедливости", полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов, информирует русская служба Радио Свобода.
Как свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до 39 процентов. Число респондентов, уверенных, что "присоединение" нанесло вред, увеличилось с 5 до 7 процентов. При этом 14 процентов заявили об исключительно негативном влиянии аннексии Крыма на экономику страны, 46 процентов респондентов считают, что оно плохо повлияло на международное положение России.
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