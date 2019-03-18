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Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом
09:05 18.03.2019 |
Через пять лет после аннексии Россией украинского полуострова Крым Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины". Аннексия Крыма является "прямым вызовом международной безопасности" и несет "серьезные последствия для международного правопорядка", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини, опубликованном в воскресенье, 17 марта. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.
ЕС особо выделил значительное ухудшение ситуации с правами человека в Крыму. Жители полуострова сталкиваются с "систематическими ограничениями" ряда основных свобод, отмечается в документе. Кроме того, в нарушение международного гуманитарного права крымчан "вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в вооруженных силах" России, говорится в заявлении. Могерини подчеркивает важность беспрепятственного доступа в Крым "международных миссий по наблюдению за правами человека и правозащитных некоммерческих организаций".
Санкции в отношении России
В марте 2014 года, после аннексии украинского полуострова, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, подпавших под эти санкции.
Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
В марте 2019 года Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива и задержанию военнослужащих украинских ВМС в конце 2018 года. Позднее Соединенные Штаты также ввели ограничительные меры в отношении шести россиян и восьми организаций в связи с "продолжающейся агрессией Москвы против Украины". Вслед за ЕС и США о расширении санкционного списка объявила Канада.
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