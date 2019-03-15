Как «эксперты» Зеленского просчитались, «повышая» зарплаты педагогам

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского собрала "экспертов по образованию" со всей Украины, которые не смогли посчитать, сколько необходимо средств на поднятие зарплаты учителям, просчитавшись на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на советника министра образования Иванну Коберник.

"Команда Зе собрала экспертов, все обсудила и посчитала, что учителям легко можно поднять зарплату до 4 тыс. долларов. По их, озвученным в ролике, подсчетам, на это требуется «всего» 200 МЛН долл в ГОД. Берем калькулятор и проверяем: 500 тыс учителей (округленно) умножаем на 4 тыс долларов и получаем 2МЛРД долл в МЕСЯЦ. Знатоки школьных программ, подскажите, это арифметическое действие - для какого класса задача?", - говорится в сообщении.

Кроме того, "эксперты" предложили банально отнять эти деньги у "папередников".

Впоследствии у Зеленского удалили видео через 2 часа после появления поста советника министра. Некоторое время оно висело с извинениями и признанием "ошибки екзпертов".

Напомним, сегодня YouTube заблокировал предвыборный канал Зеленского.