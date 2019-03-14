Утечка материалов следствия по делу о коррупции в «оборонке» произошла в сентябре- 2018 - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что утечка информации следствия о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины, которая легла в основу опубликованного в конце февраля соответствующего журналистского расследования, произошел в сентябре 2018 года.

"Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации - это сентябрь прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам", - сказал Ю.Луценко в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004-го по 2017 гг. в Киеве в среду.

По его словам, вся информация, которая имеется у следствия, была скачана с телефонов и не поддавалась вмешательству и не изменялась с 22 февраля 2017 года до момента проведения экспертизы.

В то же время генпрокурор отметил, что часть информации, которая есть у журналистов, у официального следствия отсутствует. Он привел пример: разговор между фигурантом расследования Виталием Жуковым и главой госконцерна "Укроборонпром" Павлом Букиным, который показали в журналистском расследовании, в снятой с телефонов информации отсутствует.

Как сообщалось, в понедельник 25 февраля телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в названный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники, оценивается в порядка 250 млн грн.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в контексте расследования дела о поставках товаров госконцерну "Укроборонпром" заявляет, что журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь несколько опережают процессуальные действия правоохранителей. Он также напомнил, что дело Генпрокуратуры о противоправной деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров "Укроборонпрому" вышла на финишную прямую.

