Госорганам в США запретят признавать аннексию Крыма Россией

Государственным органам в США запретят признавать аннексию Россией украинского полуострова Крым. Соответствующий законопроект комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил в четверг, 7 марта.

"Политикой Соединенных Штатов" является "непризнание де-юре или де-факто суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - отмечается в документе. При этом президент Соединенных Штатов может отказаться от его выполнения, если сочтет подобный шаг "критически важным для интересов национальной безопасности" страны, говорится в тексте законопроекта.

Вашингтон на год продлил санкции в отношении России

Россия весной 2014 года аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

4 марта президент США Дональд Трамп на 1 год продлил санкции в отношении России, введенные после аннексии российской стороной Крыма. "Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов", говорится в документе, опубликованном Белым домом.