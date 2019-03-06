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Холодницкий назвал призыв посла США Йованович к его увольнению недопустимым вмешательством в дела другого государства - СМИ
12:11 06.03.2019 |
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США в Украине Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.
"Знаете, то что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - заявил Н.Холодницкий в комментарии изданию LB.ua в среду.
В то же время, антикоррупционный прокурор заявил о намерениях сделать соответствующее заявление и дать комментарий на следующей неделе. "Поверьте, будет интересно", - сказал Н.Холодницкий.
Как сообщалось, ранее М.Йованович заявила о целесообразности сменить руководителя САП Назара Холодницкого. "Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - процитировал выступление посла сайт посольства США в Украине.
В марте 2018 года СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил следственные действия в отношении руководителя САП. Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".
В конце декабря 2018 года следователь Главного следственного управления Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство по подозрению Н.Холодницкого в разглашении сведений досудебного расследования.
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