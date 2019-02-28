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Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников
12:39 28.02.2019 |
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, возвращающий ответственность за незаконное обогащение чиновников.
Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины" в четверг, соответствующий законопроект зарегистрирован под №10103.
По словам Ю.Тимошенко, решение Конституционного о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении значит, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты, как и дела, которые уже слушаются в суде. "Это фактически открывает должностным лицам возможности для злоупотреблений и совершения криминальных коррупционных правонарушений", - убеждена политик.
Ю.Тимошенко отмечает, что принятие законопроекта должно исправить ситуацию: дополнить Уголовный кодекс Украины новой ст.368-5 и установить уголовную ответственность должностного лица за приобретение в собственность активов в незаконным путем.
Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения.
Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
В ответ на это президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях внести в парламент безотлагательный законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение с учетом заключения КС.
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