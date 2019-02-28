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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения - Луценко

16:40 27.02.2019 |

Политика

 

Генеральная прокуратура Украины расследует факт неуплаты налогов в сумме 22 млн грн компанией "Оптимумспецдеталь", а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в свою очередь по подследственности установит имело ли место расхищение, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.


"Если политический ажиотаж, поднятый в Верховной Раде, и разглашение данных досудебного следствия не помешают нам, то мы продолжим допросы, которые идут в последнее время, и после окончательного установления убытков Государственной фискальной службой, вручим подозрение, арестуем при необходимости имущество и привлечем к уголовной ответственности через суд всех, кто задействован в этих схемах", - сказал Ю.Луценко на брифинге в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что объем убытков от неуплаты налогов составляет 22 млн грн, и считает, что эту сумму удастся вернуть в бюджет.

Генпрокурор выразил надежду на то, что НАБУ в рамках своей компетенции также даст ответ обществу в этом деле, а в данном случае речь идет о возможном расхищении средств в особо крупных размерах, а также оценка деятельности руководителей оборонпрома.

Ю.Луценко пояснил, что в полномочиях Генпрокуратуры - дать оценку убыткам, нанесенным бюджету в результате неуплаты налогов из-за использования фиктивных по сути предприятий контрагентов.

"Если говорить простым языком, то предприятие действительно поставляло узлы и агрегаты... У меня вопрос только один - когда люди "Оптимумспецдеталь" получили средства, уплатили ли они налоги? Утверждаю - нет, не уплатили, они использовали фиктивные предприятия для перевода денег в наличные и разделили между собой, в связи с этим наша задача вернуть в бюджет неуплаченные налоги", - подчеркнул он.

По его словам, в ближайшие дни Генпрокуратура ожидает окончательных подсчетов от ГФС относительно суммы убытков.

"Эта сумма будет предъявлена в подозрении руководству "Оптимумспецдеталь", и мы сделаем все, чтобы эта сумма вернулась в госбюджет", - отметил Ю.Луценко.

Он также добавил, что у следствия нет информации о том, что какие-то детали вышли из строя в ходе эксплуатации, никаких жалоб от военных не поступало.

Генпрокурор рассказал, что следствие допросило руководителя "Оптимумспецдеталь" Владимира Волохача. "Он признал, что имел дело с фиктивными структурами, а реальным собственником, который руководил этими предприятиями, по собранным нами доказательствам, был господин Рогоза (Андрей Рогоза - ИФ), который фактически организовывал работу, доставку деталей, их обработку на предприятие "Ренал" и в дальнейшем продажу оборонному комплексу", - сказал генпрокурор.

При этом Ю.Луценко добавил: "К этим двум должностным лицам в рамках нашей подследственности есть вопросы по неуплате налогов".

На своей странице в соцсети Фейсбук по этому поводу Ю.Луценко написал: "Бездумная распродажа военной техники в период до 2014 года привела к острой нехватке запасных частей и узлов для ремонта танков, БТР, артиллерии и тому подобное. Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) завили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований НАБУ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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