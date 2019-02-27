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Сигналы России и Украине: что ищут корабли НАТО в Черном море
08:59 27.02.2019 |
Расширяя присутствие своих кораблей в Черном море, НАТО посылает сигналы России и Украине. Как это связано с событиями в Керченском проливе и почему лидерство взяли на себя США?
Одесса принимает "Дональд Кук". Базирующийся на военной базе в Испании, оснащенный современной системой ПРО американский ракетный эсминец стал частым гостем в Черном море. До этого, в январе, он заходил в Батуми и провел учения с грузинской береговой охраной. В одесском порту судно во вторник, 26 февраля, посетил президент Украины Петр Порошенко, который встретился на его борту со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Порошенко назвал встречу "символичной", а заход эсминца в Одессу - "важным сигналом Кремлю" о том, что "Крым украинский", и что "свобода мореходства в регионе будет обеспечена".
Не слишком афишируя, но находясь под пристальным вниманием Черноморского флота России, НАТО расширяет присутствие своих кораблей в Черном море. Одновременно с "Дональдом Куком" в регионе находится Вторая постоянная противоминная группа НАТО во главе с немецкой плавбазой "Верра". В январе в Черное море заходил десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри", правда, без посещения Украины. До этого, в декабре, в Одессе побывало британское разведывательное судно "Эхо".
Ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе
Эти заходы состоялись вскоре после инцидента в Керченском проливе. Тогда российские корабли применили оружие и захватили у берегов аннексированного Крыма два катера и буксир украинских ВМС, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Эти события "безусловно связаны", отметила в беседе с DW Дебора Сандерс, эксперт по военно-морской проблематике в Черном море и доцент Королевского колледжа в Лондоне. По ее словам, Европа "довольно медленно" реагировала на керченский инцидент по дипломатическим каналам, а потому был принят "скорее военный" подход - усилить присутствие кораблей в регионе.
"Да, есть прямая связь, - подтвердил DW представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко. - Это один из ответов союзников на то, что произошло в Керченском проливе". По его словам, Украина "просит союзников увеличить присутствие, чтобы продемонстрировать России, что ее планы захвата и выдавливания нас из Черного моря, не говоря уже об Азовском, натолкнутся на ответ международного сообщества".
Лидерство США, сдержанность Турции
Дебора Сандерс обращает внимание на то, что неформальное лидерство в расширении присутствия в Черном море взяли на себя Соединенные Штаты. "Я думаю, США хотят противостоять всем угрозам на море по всему миру, достаточно взглянуть на Южно-Китайское море, где они принимают участие в операциях по свободе навигации, - говорит Сандерс. - Очевидно, что они осуществляют похожие маневры в Черном море, посылая четкий сигнал Москве о том, что Черное море - не русское озеро".
По ее словам, "раньше это называлось военно-морской дипломатией". "Именно этим занимается "Дональд Кук", сдерживая Россию от расширения ее влияния в Черном море, особенно после инцидента в Керченском проливе", - продолжает Сандерс. Она связывает это с опасениями Киева по поводу возможной блокады Одессы - главного порта Украины, ставшего базой ее ВМС после аннексии Крыма.
"Значение Черного моря возросло, - отметил в интервью DW Ханс-Йоахим Штрикер (Hans-Joachim Stricker), вице-адмирал в отставке, бывший до 2010 года командующим ВМС Германии. - Это происходит на фоне заявлений России, что, мол, это сфера ее особых морских интересов и остальным там делать нечего. Такие претензии неприемлемы".
На фоне активности США член НАТО - Турция - с ее мощным флотом ведет себя более сдержанно, отмечают наблюдатели. "Турции приходится распределять силы между Черным и Средиземным морем, - говорит Дебора Сандерс. - Анкара решила не придавать приоритетное значение Черному морю на фоне ситуации в Сирии и своей чувствительной энергетической зависимости от России". Кроме того, эксперт опасается, что на фоне "трещин в отношениях" между США и Турцией есть риск "все большего отчуждения" в отношении Турции к НАТО. Но есть и противоположные сигналы. Например, тот же эсминец "Дональд Кук" прежде, чем прийти в Одессу, провел учения с турецким фрегатом.
Новый баланс сил в Черном море и риск столкновения
Говоря о роли России, отставной вице-адмирал Ханс-Йоахим Штрикер упомянул о том, что на жаргоне натовских военных называется A2/AD (Anti Access/Area Denial). Это концепция сдерживания доступа потенциального противника к определенной территории путем наращивания собственных военных возможностей. Так поступила Россия, увеличив группировку в Крыму и разместив там новые мощные ракеты, в том числе - крылатые, типа "Калибр". Баланс сил в Черном море изменился в пользу РФ, признает Сандерс. По словам Штрикера, расширение присутствия кораблей НАТО в Черном море - "ответ" на претензии Москвы.
То, что с увеличением военного присутствия в регионе возрастают угрозы прямого столкновения, регулярно демонстрируют российские военные летчики, которые вплотную приближаются к кораблям НАТО. В мае 2018 года это ощутил на себе британский эсминец "Дункан". По сообщениям прессы, его на близком расстоянии облетели более полутора десятков российских истребителей и бомбардировщиков.
Ханс-Йоахим Штрикер считает, что такие инциденты не так опасны, как кажется, и ссылается на опыт холодной войны, когда они были "почти ежедневными". По его мнению, речь идет о "безумных действиях пилотов, но не о подготовке нападения".
Как Конвенция Монтрё ограничивает НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине февраля заявил о том, что альянс рассматривает возможность "и дальше наращивать" присутствие в Черном море. Некоторые политики в Госдуме отреагировали на это негативно, заявив о "провокации". Но действия альянса связывает Конвенция Монтрё. Принятый в 1936 году документ, вернувший Турции контроль над Босфором и Дарданеллами, ограничивает присутствие в Черном море кораблей нечерноморских стран по тоннажу и по срокам - не более 21 дня.
"Мы считаем, что сложившаяся военно-морская ситуация в Черном море далека от той, которая была почти 100 лет назад, когда Конвенция подписывалась", - говорит постпред Украины в НАТО Пристайко. По его словам, из-за Конвенции Монтрё заход в Черное море крупных кораблей НАТО, таких, как флагман 6-го флота США "Маунт Уитни" - редкий случай, как это было на учениях "Морской бриз" летом 2018 года. Тем не менее, по его словам, Киев "работает" над этой проблемой.
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