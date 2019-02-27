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США будут усиливать санкции, пока Крым не вернется - Волкер
23:45 26.02.2019 |
США продолжит санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Крым не вернется в Украину, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"США не принимают и не поддержат осуществленную Россией аннексию Крыма. Россия, поддерживая свою оккупацию, массово нарушает права человека. Мы продолжим сохранение и усиление санкций до возвращения Крыма", - написал он в своем аккаунте в Твиттер
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